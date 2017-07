Hildebrand Bijleveld nieuwe hoofdredacteur Friesch Dagblad

Hildebrand Bijleveld wordt de nieuwe hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Naar eigen zeggen heeft de krant met de 51-jarige geboren Harlinger een ras-journalist binnengehaald, die de krant op papier en digitaal klaar voor de toekomst kan maken. Bijleveld zal vanaf 1 oktober aan de slag bij de krant, tot die tijd blijft Anne Westerduin interim-hoofdredacteur. Bijleveld waard maandagavond voorgedragen aan de redactie, die unaniem akkoord ging.

Bijleveld heeft veel ervaring opgedaan bij kranten, radio en internet. Hij werkte van 1987 tot 1989 als verslaggever bij het Friesch Dagblad. Daarna heeft hij als correspondent in Zuid-Africa gewerkt voor Trouw en Radio 1 en was hij politiek redacteur bij diverse media. Van 2000 tot 2016 was hij zendeling in Sudan en werkte hij daar aan diverse mediaprojecten. Sinds 2016 is Bijleveld manager bij Stichting Timon, waar hij werkte bij de opvang van minderjarige asielzoekers.

Regionaal en kerkelijk

Bijleveld kijkt uit naar zijn nieuwe functie. Zelf zegt hij: ''Ik vind het geweldig om weer aan de slag te gaan bij het FD. Maandagochtend deed ik nog heel wat anders, het zal voor mij ook wennen zijn.'' Hij ziet regionaal en kerkelijk nieuws als belangrijke pijlers van de krant.

Bijleveld volgt Lútsen Kooistra op, die eerder dit jaar na 22 jaar afscheid nam van de krant.