Herinrichting centrum Oosterwolde stapje verder

Met de sloop van een snackbar is maandag in Oosterwolde een volgende stap gezet in de herinrichting van het centrum van het dorp. Het masterplan is al in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Sinds die tijd is de Poeisz supermarkt uit het centrum verdwenen en is de C1000 een Albert Heijn geworden. Nu wordt het parkeerterrein Brugkampweg aangelegd en een parkeerterrein bij de Trambaan aangelegd.

In de aanloop naar de plannen was er ook kritiek van de inwoners. Vele punten zijn meegenomen in de uitvoering van de plannen.