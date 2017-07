Tourtoppers en plaatselijke favorieten in Surhuisterveen

Dylan Groenewegen, Bauke Mollema en Tom Dumoulin: net als elk jaar verschijnen er ook dinsdag weer grote namen aan de start van de Profronde van Surhuisterveen. maar kunnen we ook nog plaatselijke verrassingen verwachten?

Plaatselijke toppers

"De toppers van de Tour maken wel de wedstrijd," zegt Erik Jager van de organisatie. Maar ook plaatselijk favoriet Pieter Weening is populair bij het publiek en bij de vrouwen gooit ex-Nederlands kampioene Anouska Koster uit De Westereen hoge ogen. En, zegt Jager, het jonge talent Marten Kooistra uit Jonkerslân is ook iemand om in de gaten te houden.

Kermiskoersen

Criteriums zijn korte plaatselijke wielrenwedstrijden van vaak minder dan 100 kilometer. Ze worden ook wel 'kermiskoersen' genoemd. Bekend zijn vooral de criteriums die kort na de Tour de France worden verreden, zoals Daags na de Tour in Boxmeer of het Na-Tour criterium Aalst (België). In Nederland is Surhuisterveen traditioneel het tweede criterium na de Tour de France. Er is een wedstrijd voor vrouwen, beloften en profs.

Oude beelden

Het Fries Film Archief zocht in haar archieven naar de mooiste beelden van 36 jaar Profronde van Surhuisterveen.

Het programma in Surhuisterveen start dinsdagmiddag om 1 uur. De profs komen 's avonds om 7 uur in actie.