Waskemeerders bezorgd over weg: "Dit kan zo niet doorgaan"

Bewoners van de Compagnonswei maken zich al jaren zorgen over de weg in Waskemeer waar gisteravond een auto te water raakte.

Zorgelijke toestand

In de auto zaten zes personen. Twee daarvan, een jongetje van 9 en een meisje van 19 jaar zijn er ernstig aan toe. Hun toestand is "zorgelijk," zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. Van de andere inzittenden waren twee niet gewond en twee zijn wel opgenomen in het ziekenhuis maar hun toestand is niet bekend. Er is verder nog geen nieuws over de oorzaak van het ongeluk.

Maar buurtbewoners hebben wel een idee. Volgens hen gebeuren er ieder jaar zo'n 4 of 5 ongelukken waarbij auto's in het water, in de bern of in de tuin van één van de bewoners terechtkomen. De weg heeft veel bochten en is erg glad als het regent.

"Het is weer zover"

"Ik ka het aan het geluid van de remmen horen," zegt Annie Bouma, die al 25 jaar aan de weg woont. Ze heeft al meerdere keren meegemaakt dat er een auto bij haar in de tuin stond, maar ook dat er auto's in het water belandden. "Dan kijken mijn man en ik elkaar aan en zeggen we: het is weer zover." De N971 is een provinciale weg en loopt van Ureterp naar Haulerwijk. Het stukje waar het om gaat loopt bij het water langs en heeft veel bochten. Bestuurders mogen er 60 km per uur rijdne, maar volgens Bouma rijden de meesten ongeveer 80.

De snelheid is volgens buurtbewoner Wilma Hofsté niet altijd de reden dat auto's uit de bocht vliegen. "Regen is het grootste probleem. Vooral op dagen dat het mooi weer is en er een bui overheen komt. De weg en de bochten worden dan spekglad. En dan kan zelfs een auto die maar 30 km per uur rijdt van de weg glijden."

"Er moet wat gebeuren"

Wilma Hofsté was zondagavond thuis toen de auto te water raakte. Ze heeft met een buurman geholpen de inzittenden uit de auto te krijgen. "Dit was niet de eerste keer dat ik in het water ben gestapt om mensen eruit te halen. Tot nu toe zijn er geen mensen zwaar gewond geraakt, maar dat was deze keer anders." Elke keer schrikt Wilma er behoorlijk van als ze een plons hoort en dan hoopt ze maar dat ze er op tijd bij kan zijn. "Dit kan zo niet langer doorgaan. Er moet iets aan de weg gebeuren."

Weg "niet gevaarlijk"

Beide buurtbewoners hebben contact gezocht met de provincie over de weg, maar tot nu toe zonder succes. De weg wordt bij de provincie nog bestempeld als "niet gevaarlijk." Dat komt omdat lang niet alle ongelukken worden geregistreerd. Zo heeft de provincie van 2011 tot 2017 maar 5 ongelukken geregistreerd (inclusief die van zondag). De provincie sluit niet uit dat ze de weg in de toekomst zullen aanpakken.