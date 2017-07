Op de A7 tussen Heerenveen en Drachten staat een file naar aanleiding van een ongeluk. Bij Terwispel raakte een auto door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een droge sloot naast de snelweg terecht. De bestuurder is aanspreekbaar, maar het is niet duidelijk of hij gewond geraakt is. Er is een rijstrook afgesloten.