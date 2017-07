Vrouw neemt kinderen mee op rooftocht: 3 maanden cel

Een 38-jarige vrouw uit Leeuwarden is maandag bij verstek veroordeeld voor diefstal op een vakantiepark in Oudemirdum.De politierechter heeft een maand celstraf opgelegd.

Begin dit jaar verbleef de vrouw in een huisje op het park. Andere bewoners hadden de vrouw en haar kinderen zien lopen met spullen die ze bij andere huisjes hadden weggehaald. Ze hadden stoeptegels, boomstammetjes en een vouwfiets gestolen. Met een kruiwagen had één van de kinderen ook nog een tuinkachel meegenomen bij een huis vandaan. Andere bewoners sommeerden haar de spullen terug te brengen maar dat deed ze niet.

De vrouw was al een bekende van de politie. Ze had eerder al met een kopie van het rijbewijs van haar moeder een auto gehuurd, terwijl haar eigen in februari was ingenomen. De vrouw zou volgens de politie eigenlijk psychiatrische hulp nodig hebben, maar dat weigert ze.

"Dit is een verdachte die behoorlijk de weg kwijt is," zei officier van justitie Ger Strootker. De reclassering adviseerde het opleggen van een gevangenisstraf omdat ze dan in het penitentiair psychiatrisch centrum in Zwolle kan worden behandeld.

Ze moet in ieder geval 3 maanden naar de gevangenis vanwege eerdere delicten en omdat ze in de proeftijd in de fout was gegaan.