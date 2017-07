In september duidelijkheid over erfgoedcentrum Lauwersoog

In september wordt duidelijk of er een nieuw werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog komt. Dat meldt RTV Noord. De gemeenteraad van De Marne had gehoopt dat die duidelijkheid er al voor de zomer zou zijn, maar initiatiefnemers De Marne, provincie Groningen, zeehondencentrum Pieterburen, de haven van Lauwersoog en Staatsbosbeheer hebben langer nodig. Zo zijn de partijen het nog niet eens geworden over wie verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het nieuwe gebouw waar het zeehondencentrum, Staatsbosbeheer en een hotel worden ondergebracht. Daarnaast moet nog worden gekeken naar de uitbreiding van de parkeergelegenheid.