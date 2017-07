Karretjes van achtbaan Duinen Zathe worden aangepast

Naar aanleiding van het ongeluk met de achtbaan in attractiepark Duinen Zathe in Appelscha, worden de karretjes aangepast. Om de beugels heen komt dikker isolatiemateriaal. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen bij een noodstop blauwe plekken oplopen. Dat gebeurde zondagmiddag. Een vrouw liep lichte kneuzingen en blauwe plekken op nadat de achtbaan in het veiligheidssysteem schoot en onverwacht tot stilstand kwam.

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er een sensor stuk was. Daardoor werd het veiligheidssysteem geactiveerd en ging de achtbaan op de rem. De sensor is vervangen. De achtbaan is maandag weer gewoon open voor de bezoekers.