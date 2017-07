Steeds minder leerlingen naar Zomerschool

Er gaan steeds minder leerlingen naar de Zomerschool in Leeuwarden. Het teruglopende aantal leerlingen komt volgens projectleider Alexander Bloem mede doordat leerlingen er alles aan doen om te voorkomen dat ze twee weken van hun vakantie kwijtraken.

De Zomerschool is een initiatief van Gymnasium Beyers Naudé, scholengemeenschap Comenius, scholengemeenschap Ulbe van Houten en scholengemeenschap Piter Jelles. Doel is te voorkomen dat leerlingen blijven zitten. In twee weken tijd worden de leerlingen intensief bijgespijkerd.

Op dit moment maken 37 leerlingen hier gebruik van. Vooral wiskunde is populair. Dit is het derde jaar dat de Zomerschool wordt georganiseerd.