De politie heeft zondagavond een 39-jarige man op de bon geslingerd. Op de Oostergoweg in Leeuwarden was hij samen met zijn vriendin in de auto tegen een lantaarnpaal gebotst. Omdat de man geen rijbewijs had, kreeg hij een boete. De man en zijn vriendin raakten niet gewond bij de botsing. De bestuurder had niet gedronken, meldt de politie.