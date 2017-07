De politie zoekt getuigen die meer weten over de autobrand aan de Boskwei in Zwagerbosch. Daar ging zondag 16 juli om twee uur 's nachts een auto in vlammen op. Uit onderzoek is gebleken dat de auto moedwillig in brand gestoken is. Op camerabeelden is een man of vrouw te zien, die op een fiets met fietstassen bij de auto staat. Kort daarna vliegt de auto in brand.

Wie meer weet over de brand kan zich melden bij de politie.