Een 34-jarige man uit Leeuwarden is vrijdag aangehouden voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan een minderjarige. De politie schakelde Burgernet in, waarna de man op basis van een signalement kon worden aangehouden in natuurgebied De Groene Ster in Leeuwarden. De politie doet onderzoek, waarna de verdachte wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris.