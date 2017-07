Politie houdt 5 mensen aan voor inbraak Heerenveen

De politie heeft zondagavond vijf mensen aangehouden voor een woninginbraak aan de Montferlandlaan in Heerenveen. Een getuige had gezien dat de bewoners weg waren. Even later zag hij een auto met een buitenlands kenteken bij de woning. Daar stapten drie mensen uit die het huis binnengingen. Daarop belde de getuige de politie. Die trof de auto aan met twee mensen erin.

Inbrekersgereedschap

Op dat moment kwamen de drie verdachten uit de woning. Ze probeerden te vluchten, maar de politie wist ze te pakken. Ze hadden inbrekersgereedschap bij zich, waaronder een breekijzer en flink wat contant geld. Dat is in beslag genomen. Alle vijf verdachten zijn aangehouden.

Vijf verdachten

Het gaat om een 32-jarige man uit Amersfoort en vier Colombianen zonder vaste woonplaats: twee mannen van 29 jaar, een man van 54 jaar en een 34-jarige vrouw. Uit verder onderzoek met onder andere een politiehond bleek dat de inbrekers bij nog zeker twee andere woningen aan de Montferlandlaan binnen zijn geweest. He tis nog niet duidelijk of er wat is meegenomen.

Criminele groep

De auto van de verdachten is ook in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een criminele groep, die van de ene naar de andere plek trekt en zich schuldig maakt aan verschillende misdrijven. De politie onderzoekt of de verdachten bij meer inbraken betrokken zijn. Daarvoor wordt onder andere uitgezocht of er bruikbare camerabeelden zijn. Mogelijk zijn de verdachten ook in Oudeschoot geweest, zegt de politie.

Bent u getuige?

Mensen die meer informatie hebben of iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.