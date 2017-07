Trio gepakt met ruim 400 pillen

De politie heeft zondagmiddag drie mensen aangehouden voor het in bezit hebben van speed en ruim 400 pillen. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland, een 20-jarige man uit Burgum en een 18-jarige man uit Rottevalle. Het drietal viel de politie op tijdens een verkeerscontrole op de Master Halbe Binnertsstraat in Heerenveen.

De man uit Burgum droeg geen gordel en één van de remlichten van de auto was kapot. Bij controle van de auto vond de politie zakken met pillen, speed en een weegschaal. In totaal gaat het om ruim 400 pillen. Bovendien vond de politie verschillende parfums in de auto. Alle pillen, parfums en ook de auto zijn in beslag genomen. De pillen worden getest om te ontdekken om welke stof het gaat. De drie verdachten zitten nog vast en worden verhoord.