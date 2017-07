Achtbaan Duinen Zathe is weer open

De achtbaan in attractiepark Duinen Zathe in Appelscha gaat maandagochtend weer open. Zondagmiddag raakte een vrouw gewond toen de karretjes van de achtbaan in het veiligheidssysteem schoten en onverwacht tot stilstand kwamen. Uit onderzoek blijkt dat er een kleine sensor kapot was. Daardoor werd het veiligheidssysteem geactiveerd en ging de achtbaan op de rem.

De sensor is intussen weer gemaakt. De vrouw heeft een paar blauwe plekken en lichte kneuzingen overgehouden aan de noodstop. Ze zat met haar kleindochter in het karretje. Het meisje kwam met de schrik vrij.