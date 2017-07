PvdA Heerenveen wil Tiny Houses

De PvdA-fractie in de gemeente Heerenveen wil dat de gemeente met de woningstichting in gesprek gaat over de bouw van Tiny Houses, onder andere in Nieuwehorne. Volgens de partij zoeken steeds meer jonge mensen nieuwe woonvormen en zijn ze minder gericht op bezit, waardoor ze minder ruimte nodig hebben.

De PvdA wil dat de gemeente en de woningstichting onderzoeken of de Tiny Houses energieneutraal gemaakt kunnen worden en voor een deel ook zelfvoorzienend zijn, met bijvoorbeeld een groentetuin. De partij ziet het liefst dat de woningen dichtbij voorzieningen als restaurants en kroegen komen.