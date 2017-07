Minder deelnemers bij Elfstedenweek

Er doen dit jaar minder deelnemers mee aan de 24e editie van de Elfstedenweek; de Elfstedentocht voor kano's, roei-, zeil- en motorboten. De oorzaak kan zijn dat de website van de organisatie een tijdje gehacked was. In totaal doen er dit jaar 130 kano's en 60 motorboten mee. De Elfstedenweek wordt eenmaal per drie jaar georganiseerd.

De start is maandagochtend in de Prinsentuin in Leeuwarden. Daar komen de deelnemers zes dagen later op zaterdag ook weer aan. De Commissaris van de Koning Arno Brok zal het startschot geven.