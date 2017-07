Durk Fabriek: ''Wij hebben geweldig toegeslagen in de Tour''

''Het begin was was lastig, maar wij hebben in de tweede helft van de Tour geweldig toegeslagen.'' Dat zegt Dirk Fabriek uit Haulerwijk na afloop van de laatste etappe van de iconische Tour de France. Fabriek is fysiotherapeut voor het team van Sunweb en zat de afgelopen weken dicht op de actie in Frankrijk. Team Sunweb behaalde in totaal vier etappe-overwinningen: twee voor Matthews en twee voor Barguil. ''Wij hebben als ploeg meer binnengehaald dan dat wij hadden verwacht.'', vertelt hij. ''Dit jaar is dit het meest haalbare. Met de ploeg die wij nu hebben, mogen wij niet op meer hopen.''

Ondanks het succes van het team, blijft de Haulerwijker kalm. ''Het is hartstikke mooi, maar je blijft er ook nuchter onder. Ik moet mijn werk gewoon doen en ik moet mij eigenlijk meer richten op de wielrenners die het wat minder doen. Zij zijn allemaal heel erg goed, maar in het hoofd is het zo nu en dan wat minder.''

''Zwaar genoeg''

Hoewel er vanuit het publiek opmerkingen kwamen over de zwaarte van de Tour - het zou dit jaar wat te eenvoudig zijn geweest - was dat volgens Fabriek niet aan de orde. ''Het is meer dan genoeg geweest'', vertelt Fabriek. ''Thuis lijkt het af en toe eenvoudig. Maar 240 kilometer met 42 gemiddeld, dat is voor niemand eenvoudig. Deze Tour is zwaar genoeg geweest voor de wielrenners!''