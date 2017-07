Vier parturen voor kaats-off zijn bekend

De vier parturen die donderdag moeten strijden om het laatste plaatsje op de prestigieuze PC, zijn zondagavond bekend geworden. Het gaat om de parturen van Remmelt Bouma (Jelte Visser en Nick Leistra), André van Dellen (Sjerk Elzinga en Jelmer Westra), Patrick van Dellen (Jouke Vlasbloem en Aloys Freitag) en Jelte Pieter Dijkstra (Pier Piersma en Jan Schurer).

Die vier parturen spelen donderdag in Franeker in de zogenaamde kaats-off. Zij strijden dan om de laatst beschikbare plaats in de PC. Vijftien parturen zijn al verzekerd van deelname aan de PC.