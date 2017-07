Publieksprijs voor Jong Advendo op WMC in Kerkrade

Jong Advendo uit Sneek heeft goede zaken gedaan in de strijd om de kampioenstitel van het Wereld Muziek Concours. Ze behaalden op hun marsoptreden 91.67 punten en op de show maar liefst 92.75 van de 100 punten. Daarmee behaalden ze twee keer een eerste prijs met de onderscheiding en publieksprijs. Ze zijn nu in beide disciplines koploper voor de titel Wereldkampioen. Komend weekeinde zal duidelijk worden of de titel naar Jong Advendo gaat.

In de Rodahal speelden de fanfare-orkesten om de prijzen. In de eerste divisie Fanfare kwam E.M.M. uit Oudega (SWF) uit. Zij behaalden 88.25 van de 100 punten. De Bazuin Augustinusga en Sted Sleat kwamen uit in de derde divisie fanfare. Zij behaalden respectievelijk 88.17 en 86 punten.

Komend weekeinde komen nog drie orkesten in actie: Pasveer Leeuwarden, Advendo Sneek en Takostu Stiens.