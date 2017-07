Stellingwerven in de middeleeuwen: momenteel filmopnamen

''Daor klept de klokke weer.'' Dat is de titel van de film die momenteel in het Stellingwerfs wordt opgenomen. In opdracht van de Stichting Stallingwerver Schrieversronte wordt de film gemaakt voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Aan de basis ligt het boek van H. Hoogeveen uit 1959. De film vertelt het verhaal over de periode dat de Stellingwerven na veel strijd de vrijheid kwijtraakten. Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen.

De totale film kan in acht dagen worden opgenomen. De scènes worden opgenomen in het museumdorp Orvelte, bij de klokkenstoel in Nijeberkoop en op de Delleboersterheide. Zondag waren de hoofdrolspelers met veel figuranten bij de kerk in Oldeberkoop. Filmmaker Thomas Rovers uit Groningen regisseert de film.