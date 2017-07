Zijlstra, Plat en Nicolay winnen kaatsen in Huizum

De kaatsers Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat en Haye Jan Nicolay hebben zondagmiddag de hoofdklassepartij voor de mannen in Huizum gewonnen. In de finale werd het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra met 5-1 en 6-6 verslagen. Op die stand plaatste Arnold Zijlstra een zitbal. Het was voor Zijlstra en Nicolay hun eerste overwinning op een hoofdklassepartij. De derde prijs was voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij verloren in de halve finale met 5-5 en 6-4 fan het partuur van Bergsma.

Bij de vrouwen ging de winst naar Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra met 5-5 en 6-6. Op de tweede plaats eindigden Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. De kleine premie was voor Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum.

De PC

Het hoofdklassepartuur Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma (vijftien keer deelnemer aan de PC) en Jan Schurer moet zich plaatsen voor de 164e PC komende donderdag op de kaats-off. Vier parturen kaatsen daar om de laatste beschikbare plaats in de PC.