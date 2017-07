UPDATE: Vrouw lichtgewond bij ongeluk achtbaan Duinen Zathe

Bij een ongeval in attractiepark Duinen Zathe in Appelscha is zondagmiddag een vrouw lichtgewond geraakt. Dat kwam door een probleem met de achtbaan op het park. De vrouw zat met haar dochter in een wagentje van de achtbaan. Ze raakte gewond toen de karretjes van de achtbaan door een nog onbekende oorzaak in het veiligheidssysteem schoten en onverwacht tot stilstand kwamen. Het meisje en haar moeder knalden daardoor tegen de beugel van het karretje. Het meisje had niets, haar moeder enkele blauwe plekken.

Hoe het kan dat de achtbaan in de veiligheidsstand schoot, is nog niet bekend. Er wordt maandagochtend onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Dan wordt ook besloten of de achtbaan wel of niet geopend kan worden.

Eerder dit jaar, in april, zaten passagiers van de achtbaan ook al vast in de karretjes.