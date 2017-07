Sander Arends verliest dubbelspelfinale in Zweden

Sander Arends, de eerste Frieze deelnemer 0op Wimbledon, verloor zondag met zijjn partner Matwé Middelkoop in een spannende partij de dubbelspelfinale van het open Zweeds tenniskampioenschap in Bastad. Arends en Middelkoop moesten het opnemen tegen het Duits-Oostenrijkse duo Julian Knowle en Philipp Petzschner. De eerste set was met 6-2 voor Knowle en Petzschner, maar de tweede set was met 6-3 voor Arends en Middelkoop.

Na de 1-1 setstand moest de zogenaamde supertiebreak de beslissing brengen. In die tiebreak trokken Knowle en Petzschner aan het langste eidn met 10-7. Met zijn finaleplaats in Bastad hebben Arends en Middelkoop als duo 13.000 euro verdiend. Arends reist nu door naar het tennistoernooi van Gstaad. Hij zal daar met Robin Haase uitkomen in het dubbelspel.