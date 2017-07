De organisatie van de Hynstedagen van Garyp is goed te spreken over het verloop van het paardesportspektakel. Voorzitter Sietse de Boer is blij dat het weer meeviel en dat er geen ongelukken gebeurden.

De Hynstedagen duren drie dagen en werden gehouden yn Sumarreheide bij Garyp. Er kwamen elke dag zo'n 3000 liefhebbers op af.