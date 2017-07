Auto in sloot Lytsewierrum, bestuurder naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden zondagochtend vroeg gealarmeerd over een auto in de sloot tussen Scharnegoutum en Lytsewierrum. De auto was daar van de Nijlânsdyk geraakt en met een harde klap tot stilstand gekomen in een sloot. De bestuurder kon er wel zelf uit komen, want hij werd later door de hulpdiensten één kilometer verderop lopend aangetroffen. De man beschikte blijkbaar niet over een telefoon om zelf de hulpdiensten te bellen.

De bestuurder werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Brandweer, duikers en traumateam waren allemaal al gealarmeerd na de melding over de auto in sloot. Zij konden allemaal weer terug naar de basis en zijn verder niet in actie geweest.