SC Hearrenfean heeft zaterdagmiddag de oefenwedstrijd tegen Gençlerbirliği SK met winst afgesloten. In het Abe Lenstrastadion in Heerenveen werd de Turkse ploeg uit de hoofdstad Ankara met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt voor de gastheren viel in de 39e minuut, maker was Martin Ødegaard.

Opstelling SC Heerenveen: Hahn, Høegh, Van Aken, Pierie (75. Cavlan), Schaars (35. Van Amersfoort), Thorsby (75. Veerman), Ghoochannejhad, Ødegaard, Schmidt, Johnsen (75. Vlap), Kobayashi.