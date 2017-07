In het water van het Groene Stergebied bij Leeuwarden is zaterdagmiddag blauwalg aangetroffen. Voor zwemmers geldt daarom een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit. Ook de bezoekers van het festival Welcome to the Village moeten er rekening mee houden dat er blauwalg in het water zit.

Zwemmers kunnen door blauwalg onder andere last krijgen van de huid. Op de website van Zwemwater.nl vindt u een actueel overzicht van de waterkwaliteit van zwemplaatsen in heel Fryslân.