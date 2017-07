De man die zaterdagochtend dood in de Dokkumer Ie in Dokkum werd gevonden, is een 82-jarige inwoner van die stad. Dat heeft de politie zaterdagmiddag bekendgemaakt. De man is niet het slachtoffer van een misdrijf geworden. Zijn lichaam werd zaterdagochtend om half acht gevonden aan de Altenastreek in Dokkum.

De scheepvaart werd stilgelegd en het stoffelijk overschot is door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Om de identiteit vast te stellen, is sectie op het lichaam uitgevoerd.