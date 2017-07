Muziekvereniging OpMaat uit Berltsum begint in augustus weer

Bij het dorpsfeest in Berltsum in de laatste week van augustus, zal muziekvereniging OpMaat weer gewoon voor de optocht uit marcheren, net alsof er nooit brand heeft gewoed in het repetitielokaal. Dat is de verwachting van voorzitter Jaap Akkerman, net één week na de brand.

Bij die brand vorige week is al het slagwerk van het korps verloren gegaan en een groot deel van de andere instrumenten en de bladmuziek. Maar de muziekvereniging heeft de afgelopen week van alle kanten hulp aangeboden gekregen. Akkerman verwacht ook dat OpMaat wel muziekinstrumenten kan overnemen van 'slapende' muziekverenigingen uit andere plaatsen. ''Er is heel wat gebeurd, de afgelopen week'', vertelt Akkerman. ''Het kan zijn dat op vele instrumenten nog een logo van een andere vereniging staat, maar als het kan doen wij in augustus weer gewoon mee aan het dorpsfeest.''