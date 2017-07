Politie Noord-Nederland doet proef met 'stroomstootwapen'

De ondersteuningsteams van politie Noord-Nederland doen twee jaar lang een proef met een 'stroomstootwapen'. Op dit moment beschikt de politie al over een wapenstok, pepperspray en een pistool, maar in sommige situaties kan het gebruik van de zogenaamde taser goed uitkomen. Vooral als de pepperspray niet effekief is en het pistool een te groot middel is. De verwachting is dat de taser vooral gebruikt gaat worden bij de aanhouding van verwarde mensen, die bij voorbeeld onder invloed zijn van verdovende middelen.

Sicco Jonker is dceint IBT (Integrale Beroepsvaardigheids Training). Hij vindt de taser niet een heel gevaarlijk wapen. "Studies hebben aangetoond dat de risico's voor gezondheid heel klein zijn." De risico's zijn in verhouding nog het grootst als de verdachten op de grond vallen, omdat ze tijdelijk geen controle over hun lichaam hebben.