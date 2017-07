Waddendorp Ternaard verdeeld over gaswinning onder het Wad

Het rustige Ternaard zit in een spagaat. Het dorp aan het Wad, beroemd om de lekkere aardappalen, is verdeeld over de gaswinning. De NAM wil, vanaf een lokatie in het dorp, een gasbel onder het Wad aanboren. Maar is dat wel zo'n goed idee? We zien aan de gebeurtenissen in Groningen dat zoiets niet zonder risico is. Maar, er zijn nieuwe technieken om met de 'hand aan de gaskraan' te kunnen boren, zo wordt gezegd. Bovendien kunnen we nog niet zonder aardgas. Van alle energie die we gebruiken, is op dit moment nog geen 6 procent duurzaam. Het duurt dus nog wel even tot we zonder gas kunnen.

Het gas van Ternaard kan heel Fryslân twaalf jaar lang van gas voorzien. Als we dat bijvoorbeeld uit windenergie willen halen, dan zijn daar zo'n 165 windturbines voor nodig, die 10 tot 15 jaar stroom produceren. Maar zijn die argumenten sterk genoeg om dan maar de gok te nemen met het kwetsbare Waddengebied? Natuurlijk niet, vinden de actievoerders in het dorp. Achter de ramen van veel huizen hangen daarom posters met een Friese vlag en de tekst 'Ternaard geeft tegengas'. Volgens actievoerder en schrijver Willem Schoorstra is actie noodzakelijk.: "De klimaatverandering leidt nu al tot paniek. Wij kunnen het niet maken om nog weer een nieuw gebied te exploiteren. We moeten nu inzetten op transitie, op overgang naar schone energie."

De NAM is het daar wel mee eens, maar denkt dat we in die transitieperiode niet zonder het gas uit Ternaard kunnen. In 'De spagaat fan Ternaard' praat Buro de Vries met wethouder Pytsje de Graaf, zelf ook inwoner van Ternaard, met schrijver en actievoerder Willem Schoorstra, met Sape Jan Terpstra en Henk Heeringa van de NAM en met een aantal toevallige passanten in het dorp.