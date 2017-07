Politie houdt man aan voor schennis van de eerbaarheid

De Leeuwarder politie heeft vrijdag bij de Groene Ster een man aangehouden voor schennis van de eerbaarheid. De man zorgde eerder op de dag voor consternatie op de Izerdastins in de Leeuwarder wijk Camminghaburen. De man was daar bezig om zichzelf te bevredigen in het openbaar, maar werd daarbij betrapt door een getuige. Dat gebeurde vlakbij een basisschool.

De politie had de bewuste man al langer op het oog, maar heeft nu dus een getuige. Meer getuigenverklaringen zijn welkom bij de Leeuwarder politie.