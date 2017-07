Politie houdt vijf mensen aan na winkeldiefstal

De poltie van De Fryske Marren heeft zaterdagochtend op de Jouster Séwei vijf mensen aangehouden op verdenking van diefstal uit een supermarkt. De politie werd gealarmeerd door een medewerker van de Jumbo. De supermarkt had vanochtend na de opening van de winkel meteen een paar 'vervelende klanten' over de vloer. Die namen diverse goederen mee zonder te betalen en zetten dat in de kofferbak van de auto.

Winkelmedewerkers noteerden het kenteken van de auto. De politie was vlakbij en kon de auto zo aan de kant zetten. In de auto zaten vijf mensen. De politie hield ze alle vijf aan en beschouwt ze ook alle vijf als verdachte. De auto is in beslag genomen.