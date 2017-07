De A7 tussen Zurich en Bolsward is zaterdagochtend een tijd afgesloten geweest voor al het verkeer. Ter hoogte van Wons stond een bestelbus in brand. Het is niet duidelijk of er ook mensen bij gewond zijn geraakt. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat het busje grotendeels uitbrandde.

Vanwege de felle uitslaande brand werden de twee zuidelijke rijstroken een poos afgesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.