Toeristen op Ameland klagen vaker

Steeds vaker hebben vakantiegangers op Ameland na hun verblijf klachten of opmerkingen. Het gaat om een groei in het aatal reacties van 20 tot 25 procent over de laatste jaren. Nu al is een medewerker van de VVV daar elke dag wel vier uren mee besteld, zegt directeur Cinto Prosperi van de Amelander VVV. Volgens hem worden de toeristen steeds kritischer.

De kans is groot dat in 2017 voor het vierde jaar op rij een omzetrecord wordt gehaald in de toeristische sector. Toch waarschuwt Prosperi de ondernemers om alert te zijn en op de kwaliteit te letten. Probleem daarbij is het tekort aan medewerkers. De ondernemers moeten daarom vaak zelf meer werkzaamheden verplichten en kunnen niet al hun verplichtingen nakomen.

Ameland heeft ieder jaar 2 miljoen overnachtingen. Een flink aantal gasten komt uit Duitsland. Zij komen ook met opmerkingen en klachten, maar zijn vaak minder direct dab Nederlanders en vertellen in eerste instantie wat er wel goed was. Pas daarna komen ze met kritiek.

2009 was het slechtste jaar voor Ameland. Door de crisis werd er minder geld uitgegeven door de vakantiegangers. Door de crisis werd er minder geld uitgegeven. 2014, 2015 en 2016 waren hele goede jaren, met steeds hogere omzetten. Dit jaar valt op dat de bungalows en hotels in het middensegment het relatief minder goed doen. Er is wel groei, maar veel minder dan in het hogere segment. Gastvrijheid en kwaliteit is heel belangrijk, zegt Prosperi. Klachten en opmerkingen moeten niet gezien worden als 'gezeur', maar beschouwd als feedback waar wat mee gedaan moet worden.