Zaterdagochtend om half acht is in Dokkum een dode persoon aangetroffen in het water langs de Altenastreek. De brandweer heeft met hulp van het duikteam het lijk uit het water gehaald. Dat gebeurde om half negen. De omgeving van de vindplaats waard daarvoor met grote schermen afgezet.

De politie is aansluitend begonnen met het onderzoek naar de identiteit van de dode persoon. Ook wil de politie graag weten hoe en wanneer de persoon in het water terecht is gekomen en wat de doodsoorzaak is.