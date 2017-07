Buurtcamping in Haulerwijk is volledig bezet

In Haulerwijk is vrijdag de Buurtcamping officieel geopend. Op de camping staan alleen maar inwoners uit het dorp zelf. Het doel is dat mensen meer kennis met elkaar maken. Het idee komt van Miranda Kleisen. Zij raakte geïnspireerd door zo'n zelfde soort initiatief op andere plaatsen in het land. Zo zijn er campings in Den Haag en Amsterdam.

Om het voor elkaar te krijgen heeft Kleisen een aanvraag ingediend bij het Bercoop Fonds. Omdat de gemeente Ooststellingwerf dit jaar 500 jaar bestaat, hebben veel evenementen 500 euro gekregen. Vrijwilligers uit het dorp zijn afgelopen dagen hard aan het werk geweest en hebben de camping klaargemaakt. Alle plaatsen zijn dit weekeinde bezet. Miranda Kleisen is van plan om de Buurtcamping ieder jaar te organiseren.