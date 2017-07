Mollema voelt zich Groninger met Friese roots

Wielrenner Bauke Mollema voelt zich een Groninger met Friese roots. Dat zegt hij tegen de NOS. Deze week ontstond een discussie rondom de vraag of Mollema een Fries of Groninger is. Aanleiding was het ingestuurde stuk van zijn opa Wim Bangma uit Dokkum. Die zei in het Friesch Dagblad dat Mollema een Fries is.

Zijn voorouders komen wel uit Fryslân, maar Mollema is geboren in Groningen en groeide op in Zuidhorn. Tegen de NOS zegt Mollema nu dat hij zich meer Groninger voelt. Hij kan wel lachen om alle reacties die de discussie afgelopen week oplevert. ''Maar het maakt bij verder niet uit. Misschien ben ik wel een beetje van beide.''