Duizend toeschouwers zwaaien muzikanten Advendo uit

Ruim duizend toeschouwers hebben de muzikanten van drum- en showfanfare Advendo uit Sneek vrijdag uitgezwaaid. De muzikanten doen mee aan het WMC 2017, dat is het Wereld Muziek Concours. Vrijdagavond was de generale repetitie. Toen moest duidelijk worden of alle repetities van de afgelopen twee jaar hun vruchten hebben afgeworpen.

De spanning bij de muzikanten is hoog. Advendo won vier jaar geleden bij zowel de jeugd als de volwassenen de titels op de marsparade in de World en First Division. Het doel is om de titels ook dit jaar weer mee terug te nemen naar Sneek.

Naast Advendo doen zondag ook het Pasveerkorps uit Leeuwarden en showband Takostu uit Stiens mee in Kerkrade.