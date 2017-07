Plan kleiduifschietbaan zorgt voor onrust op Ameland

Op Ameland is onrust ontstaan door het plan van ondernemer Robert Oud om een kleiduifschietbaan aan te leggen op het terrein van het vliegveld. De gemeente heeft al een vergunning afgegeven, maar er kan nog bezwaar worden aangetekend. Een van de bezwaarmakers is Jane Bakker. Zij verhuurt in de buurt van de aangewezen locatie voor de nieuwe schietbaan vakantieverblijven. Bakker is bang voor overlast voor haar klanten, die voor de rust naar het gebied komen. Volgens haar zorgt het schieten nu al voor overlast en zij is bang dat dit na de aanleg van de nieuwe schietbaan erger zal worden.

Initiatiefnemer Robert Oud is het het niet eens met de kritiek op de plannen. Volgens hem schuift de huidige schietbaan 800 meter op, verder uit de buurt van de vakantieverblijven. Daarnaast heeft Oud naar eigen zeggen duizenden euro's in allerlei onderzoeken gestoken, waaruit geconcludeerd wordt dat er bijna geen overlast is voor de toeristen.

Oud is al zo'n 7 jaar bezig om de plannen voor de nieuwe kleiduifschietbaan van de grond te krijgen. Hij heeft dit met de gemeente en de voorzitter van Dorpsbelang overlegd. Oud staat open voor overleg om zijn plannen toe te lichten.