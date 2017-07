Voetballer Jordy Bruijn blijft langer bij SC Heerenveen. De 20-jarige middenvelder heeft een nieuw contract getekend en blijft tot de zomer van 2019 bij de Heerenveners. Bruijn kwam in 2016 van Ajax over naar Heerenveen. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met Jong Heerenveen in de reservecompetitie.