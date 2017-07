WTTV opent deuren na spannende week

Het was een spannende week voor de organisatie van het Leeuwarder festival Welcome to the Village. Niet alleen waren ze bezig met de laatste voorbereidingen voor het festival. Maar ze moesten ook nog tijd vrijmaken voor een rechtszaak over de locatie. Het ging zelfs zo ver dat het festival mogelijk zou worden afgezegd. Zover kwam het echter niet, en dus konden de poorten vrijdag worden geopend voor het festivalpubliek.

De vijfde editie van Welcome to the Village duurt van vrijdag tot en met zondag en wordt gehouden in de Groene Ster bij Leeuwarden.