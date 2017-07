''De drankflessen vlogen door het café"

''Mensen werden over de bar heen geslingerd en drankflessen vlogen door het café.'' Kevin Terpstra stond donderdagavond als DJ in een disco op Kos toen het eiland werd getroffen door de aardbeving. Hij was nog maar vier dagen op het eiland, toen hij verrast werd door de aardschok. ''Ik dacht eerst daar staat iemand naast mij te springen of zo'', vertelde hij in het radioprogramma Westra op wei. ''Automatisch houd je jezelf vast en zie je ineens allemaal mensen vallen. Dan komt het besef: misschien is het wel een aardbeving.''

Nadat de muziek uitviel, werd iedereen naar buiten gestuurd. Eventjes leek het alsof de feestavond weer door kon gaan. ''Na die eerste schok zijn wij zelf weer naar binnen gegaan om de boel op te ruimen. Maar toen kwamen er mensen langs die riepen dat het een aanval van ISIS was en dat er een tsunami naar het eiland kwam. Toen zijn wij naar de berg gevlucht in afwachting van wat er nog zou komen.''

Vier uren lang zat Kevin op de berg, voordat hij de schade met eigen ogen bekeek. Voornamelijk in het centrum zijn veel oude gebouwen gesneuveld. Het café waar hij als DJ draait is er nog goed vanaf gekomen. ''Dat is een bak beton, dus dat is onze redding geweest.'' Over naar huis gaan, heeft de DJ geen moment gedacht. ''Ik blijf hier nog toch volgende week. In principe is er niets aan de hand. Het is niet zo dat ik nu denk; ik pak het vliegtuig terug naar huis.''