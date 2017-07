Wat gebeurt er met de verdachte in de zaak Bert Jonker?

Donderdag werd Charles van der W. aangehouden in Spanje als verdachte van de schietpartij bij Thialf, waar zakenman Bert Jonker werd beschoten. Politie in Nederland had collega's in Spanje gevraagd om de aanhouding en uitlevering van Van der W. Maar hoe gaat het nu verder met de zaak?

Lange procedure

"Wanneer een verdachte in het buitenland zit, is het allereerst zorg om te checken of er een verdrag is met dat land", legt advocaat Bart Canoy uit. "Wanneer dat het geval is, gaat er een lange procedure van start, waarbij Nederland moet aangeven waar de persoon van wordt verdacht. Daarna kan Spanje besluiten om tot uitlevering over te gaan."

Bult papierwerk

Dat is nog een hoop papierwerk, weet Canoy uit eigen ervaring. "De verdachte mag eerst zijn onschuld aantonen bij de rechter. Hij krijgt een eigen advocaat toegewezen. De rechter besluit uiteindelijk of de uitlevering toelaatbaar is."

Besluit tot uitlevering

Een land kan namelijk besluiten om niet tot uitlevering over te gaan. Bijvoorbeeld wanneer de verdachte kans loopt om de doodstraf te krijgen voor het delict waar hij van wordt verdacht. "Nederland levert bijvoorbeeld geen verdachten uit als de doodstraf dreigt", vertelt Canoy.

Gevangenisstraf

Zo lang als de procedure loopt, zit Van der W. vast in een Spaanse gevangenis. Moch later blijken dat hij onschuldig is, dan kan hij een schadevergoeding eisen. En wanneer Van der W. wel gevangenisstraf krijgt, dan wordt de tijd dat hij in Spanje achter de tralies zit, van zijn straftijd afgetrokken.