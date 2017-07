Betonbommen en capsules gevonden bij Vijfhuizen

In Noord-Fryslân buitendijks bij Vijfhuizen zijn twaalf betonbommen en dertig capsules met giftig zuur gevonden. It Fryske Gea laat een speciaal opsporingsteam de bommen en capsules weghalen.

De explosieven liggen normaal gesproken diep onder het slijk en kunnen dan geen kwaad, maar worden nu opgegraven in het kader van het project Vijfhuizen 'Van Zoet naar Zout'. Op deze plaats komt een unieke overgang van zoet naar zout water.

Het gebied was in de Tweede Wereldoorlog oefenterrein voor de Duitsers. In de betonbommen zaten capsules met zuur. Zodra de bommen de grond raakten, knapten de capsules en kwam het zuur vrij, dat begon te roken. Vanuit de bunker op het Noarderleech konden de Duitsers de rook zien vanwaar de bommen neerkwamen.