Directeur Ankersmit: "We wisten niet dat daar kwik stond"

Directeur Jan Ankersmit van de Julianaschool in Sneek had zich het begin van de zomervakantie net wat anders voorgesteld. De directeur werd donderdagavond om half negen gebeld door een collega, die net daarvoor een telefoontje van verontruste ouders uit Sneek had gekregen. Een leerling van de school had donderdag op de laatste schooldag een potje met kwik gevonden in een stellingkast op school en meegenomen naar huis. "We wisten niet dat het potje daar stond", gaf Ankersmit toe in een interview bij radioprogramma Weistra op wei.

Op avontuur door school

"Ik werk 17 jaar op de Julianaschool en al die jaren ben ik nog nooit kwik tegengekomen." Toch stonden er twee potjes van de giftige stof in een hoge stellingkast. Op de laatste schooldag gingen twee leerlingen op avontuur en ontdekten één van de potjes, dat stikem werd meegenomen naar huis. Het jongetje knoeide de stof onder andere in een speeltuin. Toen zijn ouders achter de vondst kwamen, waarschuwden zij de politie.

Niet boos, wel verbaasd

De directeur reed donderdagavond meteen naar Sneek om een gesprek met de ouders aan te gaan. "Die waren niet boos, maar wel verbaasd dat de stof nog op school te vinden is. Ik heb uitgelegd dat we al jaren geen kwik meer gebruiken, maar dat we deze potjes zijn vergeten op te ruimen."

Protocol

Er is een protocol op school om gevaarlijke stoffen achter slot en grendel te bewaren. "We hebben nog een extra inspectie gehouden en vonden toen het tweede potje met kwik, dat we opgeruimd hebben. We kunnen nu aan de zomervakantie beginnen, maar ik had me het begin van de vakantie toch iets anders voorgesteld."