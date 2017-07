In de omgeving van de Narderbuorren in Wergea zijn dode en zieke eenden gevonden. De dieren zijn vermoedelijk gestorven door botulisme. Het zou gaan om type C, zegt de gemeente Leeuwarden. Dit type is niet gevaarlijk voor mensen, wel voor dieren. De gemeente heeft daarom de boerenbedrijven in de omgeving op de hoogte gebracht.

Of het echt om botulisme gaat, wordt nu uitgezocht. Volgende week wordt de uitkomst bekend gemaakt.