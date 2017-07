Celstraf geëist tegen Drachtster vanwege ontvoering

Tegen een vrouw in Drachten is twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, omdat ze een man uit Almelo ontvoerd, mishandeld en bedreigd zou hebben. Aanleiding was een conflict over het betalen van huur.

Geld

De man had op een camping in Boelenslaan een chalet gehuurd, maar kwam daar op terug. Toen hij op de camping was, ontstond er ruzie met de verhuurder, omdat die geld wilde zien en de man uit Almelo geen geld had.

Vuurwapens

De vrouw uit Drachten bemoeide zich ermee. Zij en een andere man namen het slachtoffer mee in een auto en zouden hem daarbij met een vuurwapen hebben bedreigd.

De rechter doet over twee weken uitspraak.