GemeenteBelangen stelt vragen over laat betalen gemeente

GemeenteBelangen Achtkarspelen maakt zich zorgen over het slechte betalen van de gemeente. Uit een overzicht van het ministerie van Economische Zaken dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat Achtkarspelen van alle Friese gemeenten de slechtste betaler is.

Slechts tweederde van alle rekeningen wordt op tijd betaald, zegt GemeenteBelangen. "Het is mooi om als gemeente bovenaan een lijst te staan, maar niet op elke lijst", zegt de partij. GemeenteBelangen wil weten of Achtkarspelen maatregelen neemt om in het vervolg de rekeningen sneller te betalen.